Aperture in vista, suoli pubblici: è buio

ALGHERO – “Il 18 maggio è dietro l’angolo ma ancora i titolari di bar e ristoranti non conoscono le scelte dell’amministrazione comunale in tema di suoli pubblici”. Così i consiglieri di Centrosinistra riguardo uno dei punti principali e scontati delle richieste del comparto.

“A costo di sembrare antipatici, vogliamo ricordare al Sindaco Conoci che nel mese di dicembre la maggioranza in consiglio comunale ha approvato la proroga del regolamento dei suoli pubblici con l’impegno di portare entro il mese di Aprile il nuovo regolamento. A tal proposito era stato costituito anche un gruppo di lavoro interassessoriale al quale, dopo l’esplosione dell’emergenza Covid, è stato assegnato l’obiettivo di trovare soluzioni per affrontare la fase 2”

“Purtroppo al momento non conosciamo le conclusioni di questo lavoro; invano abbiamo chiesto più volte che il tema venisse trattato in Commissione, dove invece hanno trovato spazio i molteplici tavoli del Turismo e degli esperti tecnici, ma non i tavoli e gli spazi che realmente stanno a cuore al comparto produttivo”.

“Ora il tempo della titubanza è scaduto, occorre dare al più presto indicazioni chiare a tutti gli operatori, che attendono di sapere se e a quali condizioni riprendere le proprie attività. Una proposta organica da parte dell’amministrazione diventa ormai urgente ed è un onere a cui Sindaco e Giunta non possono più sottrarsi. Non faremo mancare il nostro contributo nel merito.”