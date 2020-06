Apertura Punto Città a Palmadula e Tottubella

ALGHERO – Da oggi, giovedì 18 giugno, la sede di Punto Città a Palmadula aprirà, oltre al mercoledì mattina, anche il giovedì dalle 9 alle 13, per i casi indifferibili e urgenti, esclusivamente su appuntamento, preso telefonicamente ai numeri 079/389522 e 079/530236 o via mail all’indirizzo elenino.daga@comune.sassari.it Nell’agro Punto Città è dunque aperto a Tottubella il lunedì, martedì e venerdì, dalle 9 alle 13 e il giovedì pomeriggio, dalle 16 alle 18, a Palmadula il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 13. Si entra negli uffici uno per volta, attendendo il proprio turno all’esterno dei locali.