“Amp, unica volontà è suo rilancio”

ALGHERO – “L’amore per le poltrone della sinistra è così forte che le sogna anche dall’opposizione. Non avendo avuto argomenti per svolgere il proprio ruolo per cinque anni in cui ha propinando false illusioni agli algheresi, continua a lanciare fumo negli occhi”. Cosi i capigruppo di Maggioranza in replica alle critiche sull’eventuale ritorno all’autonomia dell’Area Marina Protetta. Processo che, come da indicazioni da programma, dovrebbe essere realizzato dall’Amministrazione Conoci.

“Probabilmente in forte imbarazzo per le azioni svolte dall’Amministrazione Conoci sul tema ambientale, sull’implementamento del servizio di igiene urbana in città e nell’agro, sulla gestione della posidonia e sugli obbiettivi che si stanno raggiungendo proprio con l’Accordo di Programma con il Cpi, la sinistra inventa false notizie per distogliere l’attenzione, proprio come faceva quando governava. Da una parte alza cortine fumogene per mascherare l’incapacità di svolgere il proprio ruolo di opposizione deciso dagli algheresi, dall’altra ammette pubblicamente che l’Amministrazione sta lavorando bene e con competenza”.

“Stiano tranquilli, i consiglieri di una parte della minoranza, non c’è alcuna volontà di creare poltrone. C’è invece la volontà di fare meglio, di dare finalmente risposte serie agli algheresi, al contrario di quanto si è fatto in precedenza”.