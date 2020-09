Amarcord italian-pop per San Michele

ALGHERO – Dirotta su Cuba, Sergio Caputo, Ron e Tosca per San Michele ad Alghero. Un appuntamento che, alcuni anni fa, grazie a Fuochi d’Artificio e associazioni e artisti locali aveva raggiunto un richiamo turistico imponente. Nell’attuale edizione ci saranno venerdì 25 settembreci sarà il concerto di Dirotta su Cuba, band simbolo del funky italiano, mentre sabato 26 settembre sarà di scena il Sergio Caputo Quintet, col musicista romano tornato alle sue origini con “Ma che lurida estate”, il suo ultimo lavoro, dopo una intensa ricerca dedicata al jazz e altri mondi sonori. Domenica 27 settembre Alghero abbraccia Ron, espressione del cantautorato italiano di sempre. Il 29 settembre, il giorno di San Michele, appuntamento con Tosca, una delle più raffinate interpreti musicali italiane, capace di muoversi con eleganza e virtuosismo su più registri musicali. La cantante romana sarà accompagnata da Franca Masu, ambasciatrice internazionale della musica d’autore algherese, tra influenze popolari, world music, contaminazioni jazz, blues e altro.

«In questo modo prende forma il progetto di Alghero città turistica tutto l’anno, che può rappresentare la chiave di volta per l’economia e l’occupazione nella Riviera del corallo», dice il sindaco di Alghero, Mario Conoci. «L’idea è quella di un festival di altissimo livello, con tanti eventi collaterali, per creare un prodotto turistico fuori stagione, allungare l’estate e proiettarci verso Cap d’Any senza soluzione di continuità», spiega il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu. «Un festival di questa portata fa da apripista ad altri appuntamenti di rilievo, a iniziare da Rally Italia Sardegna 2020», dichiara il vicepresidente della Fondazione, Pierpaolo Carta, sottolineando che «fare leva sul patrimonio extrabalneare e organizzare eventi di grande rilievo consente di aprire a nuovi mercati e di ampliare la stagione turistica». Negli intenti della Fondazione, tra l’altro, «così si rinsalda il rapporto con gli operatori, già testata quest’estate con Alghero Ticket e la bigliettazione unica nei più importanti siti di interesse turistico».

Soddisfatto anche il neo-presidente del Consorzio Turistico Riviera del corallo, Marco Montalto. «Per accettare la sfida della destagionalizzazione, gli operatori del settore turistico in generale e di quello ricettivo in particolare hanno bisogno di passi importanti verso la creazione di pacchetti turistici che ispirino il mercato – sostiene – e contribuendo alla definizione di una “Destinazione Alghero” appetibile in tutte le stagioni dell’anno».

Nella foto Ron