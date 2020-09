“Alt Alghero-Pisa, svegliarsi prima che sia tardi”

ALGHERO – “I voli in Continuità Territoriale, oramai giunti all’ennesima proroga, risultano ridotti all’osso per il prossimo inverno, mentre le compagnie aeree stanno progressivamente riducendo, cancellando e/o sospendendo la grande maggioranza delle rotte da e per la Sardegna”. Così il centrosinistra algherese sui tagli si collegamenti aerei da Alghero”

“La notizia della sospensione dell’Alghero – Pisa è l’ennesimo campanello d’allarme per una situazione sempre più critica e nel contempo sempre più ignorata dai nostri amministratori regionali e comunali. La colpa di quanto sta avvenendo non può assolutamente essere attribuita alle compagnie o agli aeroporti, che a causa della pandemia hanno subito una drastica riduzione di passeggeri, ritrovando dei flussi normali solo nei mesi di luglio e agosto.

Comprensibilmente, dunque, ora le compagnie aeree stanno scegliendo di operare nelle regioni che hanno scelto di investire risorse per incentivare un controllo sanitario volontario e la possibilità di effettuare tamponi in maniera veloce e gratuita.”

“Se si vuole provare a invertire questa tendenza, che sta rendendo la nostra Isola sempre più isolata, serve dunque un intervento serio e deciso da parte della Regione in questa direzione. Serve che il nostro sindaco, che tanto si agitava quando non aveva alcun ruolo, la smetta di stare zitto e muto in un angolo, per non disturbare i suoi capi che governano la regione, e inizi a difendere gli interessi della nostra città.Se non ci sveglia adesso, un domani diventerà sempre più difficile invertire la rotta e sarà altissimo il rischio di vedere drasticamente ridotte le possibilità di movimento e quindi di sviluppo anche in un futuro post pandemico, rendendo concreto un incubo di progressivo isolamento.“