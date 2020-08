Alghero, weekend di controlli: multe e denunce

ALGHERO – Oltre duecento persone controllate, decine di contravvenzioni, denunce e sanzioni amministrative per detenzione e consumo di sostanza stupefacente: sono questi i numeri del servizio coordinato espresso nella notte di sabato dalla Compagnia Carabinieri di Alghero nel centro storico della Riviera del Corallo e nel Comune di Ittiri.

La risposta dell’Arma dei Carabinieri è giunta immediata alle recenti segnalazioni espresse dalla cittadinanza in relazione alla movida notturna algherese. I militari dell’Arma (oltre dieci pattuglie per un totale di oltre venti militari nell’arco di una notte) hanno infatti svolto un servizio straordinario di controllo del territorio particolarmente dedicato nelle principali vie di accesso del centro cittadino algherese, per poi proseguire nelle principali arterie di collegamento dei comuni limitrofi, in ottica preventiva delle cd. stragi del sabato sera. Positivi, in termine di prevenzione, i risultati complessivi conseguiti: oltre 200 persone controllate e decine di contravvenzioni al codice della strada elevate (tra cui il sequestro amministrativo di un veicolo). In ambito repressivo è significativo il rinvenimento di dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina in possesso ad un giovane sassarese ed ancora ulteriore stupefacente nelle mani di un giovane ittirese, segnalato alla prefettura di Sassari per uso personale di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

I controlli di polizia si sono inoltre estesi ai principali locali notturni della riviera del corallo, ove è stata attentamente monitorato il rispetto delle ordinanze sindacali in merito agli orari di diffusione della musica e della somministrazione di bevande alcooliche. L’estesa attività perlustrativa dell’Arma proseguirà persino con maggiore incisività nei prossimi giorni, atteso l’arrivo della nota settimana di ferragosto e il relativo incremento del flusso turistico.