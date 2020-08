Tennis, Doppio giallo: grande successo

ALGHERO – Grande successo del torneo di doppio giallo in notturna presso il tennis club alghero, da martedi 4 agosto circa 60 partecipanti (divisi in 2 fasce gold e silver) diretti dal giudice arbitro di circolo Giuseppe Calise, si sono dati battaglia in un super torneo con la formula del long-set a 9 game con punto secco sul 40/40, che si e’ concluso con la vittoria della coppia Pietro Saba (vincitore pure lo scorso anno) e Daniele Simbula per il tabellone gold , in finale hanno battuto per 9/5 dopo una gran bella partita con colpi spettacolari da ambo le parti, la coppia formata da Luciano Dettori e Flavio Melis . Nel tabellone silver vittoria un po’ a sorpresa per la coppia composta da Franco Broggi (al suo primo torneo di doppio) e Giovanni Cherchi che battono in finale i piu’ esperti Gianfranco Fois e Donatella Fadda col punteggio di 9/2 in una partita a senso unico a favore dei vincitori.

Un applauso anche ai vincitori dei tabelloni di fascia b (tutti i giocatori perdenti al primo turno), nel tabellone gold vittoria della coppia Calogero Ingrao e Andrea Pittalis in finale contro Antonio Sanna e Francesco Fiori, nel tabellone silver vittoria invece per Carla Porcu e Liborio Calcara in finale contro Sabrina Mura e Dante Bardino, grande attesa adesso per il torneo in terra sempre di doppio che iniziera’ a fine mese aperto a tutti i soci del club, per qualsiasi info chiamare in segreteria.