Alghero, telecamere in Piazza dei Mercati

ALGHERO – Lavori in via di ultimazione per la realizzazione del sistema di videosorveglianza nel parcheggio multipiano di Piazza dei Mercati. Nel rispetto dei tempi preventivati dagli uffici con l’Assessore alle Opere Pubbliche e Manutenzioni Antonello Peru, la prossima settimana saranno finalmente messe in funzione le telecamere. In questi giorni la ditta aggiudicataria dei lavori sta ultimando le installazioni degli impianti nell’area oggetto dell’intervento, mentre la Società In House si sta occupando dei lavori edili necessari e del cablaggio.

Mezzi all’opera nell’incrocio tra la via Cagliari e la via Vittorio Emanuele, dove si è provveduto al collegamento della fibra ottica. La procedura avviata dall’Amministrazione per garantire la sicurezza nella zone sta per chiudersi con il collaudo dei lavori di installazione dell’impianto, per il quale sono stati investiti complessivi 60 mila euro. Le telecamere sono state collocate nella Piazza dei Mercati e nel sotto piano ad essa collegato, con l’obbiettivo di garantire la prevenzione degli atti vandalici e la tutela della pubblica incolumità. Nello specifico, sono stati installati 46 punti di ripresa, di cui due equipaggiati con telecamere per “lettura targhe”, un centro di controllo NVR situato presso un locale tecnico per la gestione centralizzata delle telecamere e collegata in fibra ottica per la gestione diretta dalla sede della Polizia Locale. Completano l’appalto le apparecchiature tecnologiche di ricezione dei segnali dalle telecamere e ritrasmissione verso la sede centrale, la formazione degli operatori