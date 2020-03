Alghero, sostegno volontari. Caritas, richiesti più pasti

ALGHERO – La Giunta Conoci ha deliberato stamattina l’approvazione di un protocollo di intesa con le Associazioni di Volontariato che prevede azioni concordate, impegni reciproci e una dotazione finanziaria iniziale messa a disposizione dall’Amministrazione. “Si tratta di una prima tranche di supporto economico per le attività che si stanno mettendo in campo e che vedono le Associazioni algheresi e la Caritas in campo per azioni di sostegno alle persone in difficoltà a causa dell’emergenza in atto” spiega il Sindaco Mario Conoci.

Le fasce maggiormente esposte sono gli anziani, i malati cronici e gli immunodepressi; in conseguenza della grave emergenza si sono ridotte altresì le opportunità di lavoro precario e saltuario per molti giovani privi di lavoro stabile; negli ultimi giorni, inoltre, i punti di ascolto della Caritas diocesana di Alghero hanno riscontrato un incremento delle richieste di sostegno anche economico da parte di persone singole e nuclei familiari appartenenti alle fasce più deboli. Resta tuttavia alta l’attenzione per gli anziani bisognosi di assistenza per viveri, medicinali e servizi vari.

Amministrazione e Associazioni e Caritas sottoscrivono un rapporto di collaborazione finalizzato ad intervenire in questi ambiti con prontezza, per poter assicurare a queste fasce di cittadini forme rapide di supporto per servizi vari. Insieme alla Caritas, le Associazioni coinvolte sono: Fraternita Misericordia di Alghero, Associazione Volontari Polisoccorso di Alghero, Alghero Soccorso Onlus, Gli Angeli Custodi Alghero, Compagnia Barracellare del Comune, Radio CB Alghero.