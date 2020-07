ALGHERO – Arriva la sorpresa sulla quale si è lavorato in questi mesi, la Cronoscalata Alghero – Scala Piccada sarà valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna oltre che per il TIVM nord e sud! Un altro bel risultato per l’Automobile Club Sassari e tutta la Sardegna!. “Ci vediamo sui tornanti della Scala Piccada il 12 e 13 Settembre 2020. Scaldate i motori”, scrivono dall’Aci guidata da Giulio Pes.