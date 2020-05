Ridate il Mariotti al calcio e agli algheresi |video

ALGHERO -Nell’arco di un paio di lustri oltre a perdere la leadership nella movida regionale, Alghero ha perso anche le squadre di calcio, e pure altri sport, nei campionati che contano, almeno a livello regionale pure oltre Tirreno. Sembrano passati secoli (e invece non è così) da quando la Riviera del Corallo poteva vantare oltre una decina di compagine tra cui spiccavano Alghero e Fertilia. In entrambi i casi è calato il sipario con gli spazi sportivi in abbandono. Nella borgata oramai il campo non esiste più e quell’area, dove dovevano nascere diverse iniziative, è lasciata all’incuria, discorso simile per il glorioso Mariotti che, non tanto tempo addietro, vedeva centinaia di tifosi, famiglie e bambini godere dello spettacolo del calcio.

Nonostante siano stati ultimati negli scorsi mesi gli spogliatoi, nell’ex-quadrato di gioco insistono erbacce alte anche due metri. Per sollevare, nuovamente, come già fatto più volte da Algheronews, l’attenzione delle Amministrazione che guidano la città, siamo andati sul posto. Questa volta con Antonio Baldino. Uomo di sport, tifoso storico dei giallorossi, attualmente nell’Audax, che evidenzia il rammarico e perfino la rabbia per la condizione della struttura.

“Siamo pronti, come cittadinanza attiva, a venire noi a tagliare l’erba – tuona Baldino – però per favore, ve lo chiedo per favore, come ho già evidenziato più volte sui social chiamando in appello il Sindaco Conoci e l’ex-Tedde, ridate il Mariotti agli algheresi”. Vista la forzata clausura di questi mesi sarebbe anche il caso di pensare di predisporlo per ospitare qualche “sgambata” dei bambini algheresi che forse sono prioritari rispetto, ad esempio, delle sgambate dei nostri amici a 4 zampe. Nel frattempo, c’è l’attesa che rinasca una squadra locale di calcio a 11. Quello vero. Che possa magari partire anche dalle categorie più basse, ma porti i colori della città. E l’altra attesa è quella di vedere, finalmente, un progetto di riqualificazione generale che prevede anche gli spazi adiacente con verde, un parco, parcheggi e qualche servizio.