Alghero, riaprono ecocentri Galboneddu e Ungias

ALGHERO – L’Assessorato all’Ecologia comunica che a partire da mercoledì 29 aprile 2020 i centri di raccolta del Comune di Alghero riapriranno regolarmente nel modo seguente: Galboneddu Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle 16:00 Ungias-Galantè. Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00. Si rammenta, con l’occasione, che l’utilizzo del Centro di Raccolta da parte dei cittadini dovrà aver luogo rispettando tassativamente tutte le misure di sicurezza sanitaria imposte dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero: evitando l’assembramento di persone; mantenendo le distanze di sicurezza; utilizzando i dispositivi di protezione individuale (dpi) ovvero mascherine e guanti; attendendo il proprio turno rimanendo all’interno dei propri veicoli, a motore spento. Si raccomanda di utilizzare il servizio solo in caso di effettiva necessità, rimandando quindi i possibili conferimenti al futuro, anche in ottemperanza alle disposizioni di legge che vietano gli spostamenti non legati a bisogni essenziali ed urgenti