Menjalguer: menù e focaccina, aperitivo in centro

ALGHERO – Percorso sempre in crescita per Menjalguer. Dopo l’adesione al progetto di promozione, comunicazione e valorizzazione dell’eccellenze algheresi da parte del nuovo ristorante Musciora che si aggiunge Al Forno, Panificio Cherchi, Orto sotto Casa e altri produttori che danno il loro prezioso contributo, è arrivato il momento di proporre qualcosa di unico, prelibato e ovviamente di Alghero. Nel caso specifico domani (mercoledi 17 giugno) dalle ore 18.30 alle 20.30 sarà proprio la bottega, vero sportello cittadino del km zero, Al Forno a presentare la focaccina e il crostino di Menjalguer.

L’occasione sarà utile anche per spiegare il progetto a clienti, amici e curiosi e soprattutto anche per degustare gli altri prelibati prodotti della nostra terra che sono al centro dell’offerta dell’aziende che fanno parte di Menjalguer. Non solo cibo, ma anche ottimo vino dell’agro algherese che grazie anche alla collaborazione con le vicine attività si potrà gustare sul posto insieme alla focaccina e altro. I prodotti saranno messi a disposizione dalle attività come anche aspetto promozionale delle future iniziative che vedranno protagoniste le aziende di Menjalguer creare delle occasioni uniche per gustare e apprezzare i prodotti godendosi delle giornate immersi nella natura.

Infine, sempre da domani, sarà possibile gustare il menù di Menjalguer nel ristorante tipico Musciora che, vista la qualità della proposta e la bellezza del luogo incastonato nel centro di Alghero, sta già riscuotendo grande consenso.