Alghero, nuovi progetti Lavoras: Fi ringrazia Zedda

ALGHERO – “Un’altra importante boccata di ossigeno per le famiglie algheresi: l’Assessorato al lavoro diretto da Alessandra Zedda in anticipo sui tempi ha approvato il 1° elenco dei cantieri Lavoras di nuova attivazione. Per Alghero previsti 7 progetti e 42 posti di lavoro per 8 mesi.” Il Gruppo consiliare di Forza Italia Alghero esprime soddisfazione per il provvedimento del Direttore Generale del Lavoro che ha approvato il 1° elenco dei progetti Lavoras che per la cittadina catalana contiene importanti novità. Alghero ottiene infatti 950.000 € per 42 lavoratori da impiegare per 8 mesi, che vanno a sommarsi agli 85 lavoratori impiegati nei progetti della precedente annualità.

“Premiato il lavoro e la tempestività dell’ Amministrazione di Alghero che ha prodotto e proposto 7 importanti progetti che spaziano dalla cura del verde al censimento degli immobili comunali, gestiti dagli assessori Peru e Caria, per arrivare alla predisposizione del portale turistico della Fondazione Alghero, alla valorizzazione degli attrattori culturali, alla digitalizzazione degli atti dello stato civile e delle pratiche dello sviluppo economico -sottolinea Forza Italia-. Tutti progetti con importanti ricadute sulla funzionalità dei servizi al cittadino e all’immagine della città. E’ evidente che questa è una risposta parziale alla domanda di lavoro. Ma in questa fase molto delicata per l’economia cittadina costituisce un aiuto significativo per le famiglie algheresi –precisano gli esponenti politici-. Ringraziamo l’Assessore Zedda che è fortemente impegnata a sostenere tutte le iniziative in materia di occupazione del Governo regionale e delle Amministrazioni locali. E l’ex sindaco Marco Tedde, oggi nelle vesti di consulente dell’Assessore Zedda. Per ora l’assessorato si muove in una ottica emergenziale, ma l’obiettivo principale d