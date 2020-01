Alghero, nuova Consulta Giovanile

ALGHERO – Nuovo anno, nuove elezioni per la Consulta Giovanile del Comune di Alghero. Durante la prima assemblea del 2020, tenutasi il 3 gennaio nella sede di via Don Minzoni, è stato rinnovato il direttivo dell’associazione. Confermata alla guida della Consulta Silvia Giglio, già Presidente più giovane ed unica donna ad aver ricoperto la carica. Immutato anche il posto di Tesoriere, mantenuto da Alessandro Cocco, tra i fondatori dell’organo giovanile comunale. Nuovi volti per le posizioni di Coordinatore dell’Assemblea, Vicepresidente e Segretario, ricoperte rispettivamente da Chiara Doppio, Gioele Corveddu e Paolo Sanna.



Nella foto da sinistra: Alessandro Cocco, Silvia Giglio, Chiara Doppio, Paolo Sanna, Gioele Corveddu.