ALGHERO – Ancora un incendio auto ad Alghero. Questa volta ha preso fuoco un veicolo in via Galileo Galilei. Il rogo è scoppiato subito dopo le 02.00. Una Land Rover bianca, probabile a causa di un corto circuito, ma non è esclusa la pista dolosa, è stata avvolta dalle fiamme. Pronto intervento dei pompieri che ha escluso il coinvolgimento di altre macchine. Sul posto anche carabinieri e polizia.