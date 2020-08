Alghero, idropulitrice in azione

ALGHERO – Interventi di pulizia che si intensificano in questi giorni con particolare attenzione nelle zone più frequentare del lungomare e del centro storico. L’Assessorato all’Ambiente sta intervenendo con la Ciclat con il lavaggio delle scalinate per le discese a mare dalla Torre di San Giacomo fino al Lungomare Valencia. Interventi con l’utilizzo dell’idropulitrice sul basolato e su tutte le panchine, nelle aree dei cestini portarifiuti e sui i parapetti sporchi del Lungomare Dante, nelle scalinate e sedute dei bastioni Marco Polo, scalinate e ingresso della Porta a Mare, e nella nuova piazza prospicente la Chiesa di San Michele. Si tratta di interventi che verranno svolti con più frequenza per garantire un’ igiene urbana più accurata, in relazione alla situazione di particolare densità di presenze. Continua inoltre il lavaggio ordinario delle vie con l’utilizzo dell’autobotte.