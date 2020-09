Alghero e Sardegna, eventi e sport per ripartire |video

ALGHERO – Alghero e la Sardegna ripartono anche dai motori e più in generale dagli eventi. Spesso si ripetono tali aneliti, ma oramai c’è poco da scegliere. Nonostante tendenze retrograde volte a mantenere tutto fermo, o quasi, la caparbietà di persone e ancora di più persone che hanno ruoli di rappresentanza sociale, politica e sportiva, è essenziale per superare uno dei più difficili momenti della storia.

Giulio Pes, presidente Aci, e Maria Grazia Salaris, per motivi diversi, rappresentano anche questi aspetti che di fatto si riflettono nel loro operato. E riuscire a far (ri)partire l’Alghero-Scala Piccada è un chiaro segnale. Un nuovo semaforo verde che passa dalla primaria volontà del Sindaco Conoci e del Presidente Pais di puntare anche su queste iniziative per ridare lustro alla Riviera del Corallo. Un insieme di azioni che, per adesso, sono riuscite a far ripartire la Cronoscalata, oramai lanciata su scenari non solo nazionali, e questo non può che far bene al Turismo, come ribadito anche dall’assessore Di Gangi, anch’esso in prima linea sul versante degli eventi e promozione, e anche, soprattutto diremmo, confermare il Mondiale di Rally.

E questa mattina abbiamo raccolto le testimonianze video anche del Presidente Pes e dell’assessore allo Sport Salaris