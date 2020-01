Donna scomparsa, ritrovato corpo a Carrabuffas

ALGHERO – Ritrovato il corpo della donna scomparsa e di cui non si avevano più notizie da dicembre. Le indagini, guidate dal comandante dei Carabinieri Pietro Barrel, sono state avviate a seguito della denuncia dei parenti. Nelle ultime ore erano emerse alcune novità fino al ritrovamento del cadavere nell’area verde esistente nei pressi di un grosso resort nella zona di Carrabuffas. La donna scomparsa (Speranza Ponti di Uri) vive da tempo in Liguria, ma aveva iniziato a frequentare la città di Alghero dopo essere entrata in contatto con un uomo che vive e lavora nella Riviera del Corallo, qui ha una pizzeria in via Xx Settembre.

Nella foto l’area dove sorge il resort