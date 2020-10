Alghero, calendario spiazzamento rifiuti

ALGHERO – Al via da venerdì prossimo lo spazzamento meccanizzato delle strade cittadine. In installazione l’apposita serie di avvisi relativi al divieto di sosta, al fine di rendere un servizio più completo e di testare gli effetti della soluzione in via continuativa sulla viabilità.

Si parte dalla via Sant’ Agostino per poi proseguire come dal calendario seguente. I cittadini sono invitati a collaborare rispettando la cartellonistica che prevede il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 10.00.

Venerdì 23 Ottobre: Via Sant’Agostino, intera via ed entrambe i lati

Lunedì 26 Ottobre: Via La Marmora, intera via ed entrambe i lati

Mercoledì 28 Ottobre: Via Lo Frasso, intera via ed entrambe i lati

Venerdì 30 Ottobre: Via Vittorio Veneto, intera via ed entrambe i lati

Come da programma dell’Assessorato all’Ambiente, prossimamente verrà installata la cartellonistica fissa che consentirà lo spazzamento meccanizzato in giorni e orari prestabiliti in determinate vie del centro urbano.