Alghero, bomba nella notte: indagini |foto

ALGHERO – Il deserto notturno di questa estate algherese è stato deflagrato dal forte rumore di uno scoppio. Una bomba carta è stata fatta esplodere in via lo Frasso intorno alle 00:15 contro il portone di una abitazione privata. Seri danni all’ingresso dell’abitazione, come si vede dalla foto, che è stata interdetta al passaggio delle persone. Per fortuna nessun è rimasto ferito solo un grave spavento, ma se si pensa che qualche pedone poteva essere coinvolto, il fatto è molto preoccupante. Vigili del fuoco, carabinieri e artificieri hanno lasciano il luogo dell’intimidazione intorno alle 3 di questa notte. Non si esclude nessuna ipotesi.

Nella foto il portone dell’abitazione di via Lo Frasso preso di mira dalla bomba

S.I.