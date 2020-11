Alghero, bomba carta nella notte: auto danneggiate

ALGHERO – Esplosione nella notte ad Alghero. Intorno alla mezzanotte, come udito da diversi residenti e numerose zone della città, un ordigno rudimentale a basso potenziale offensivo è stato fatto deflagrare in via Rockefeller. Si tratta nello specifico di una bomba carta fatta esplodere nell’area parcheggio e che ha interessato due veicoli lì lasciati in sosta. Le auto hanno registrato dei danni lievi ai veicoli. I carabinieri della compagnia di Alghero stanno indagando per risalire all’identità dei responsabili del gesto intimidatorio.