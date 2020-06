Alghero, bocciata Piazza Almirante: esulta la Sinistra

ALGHERO – “Ieri pomeriggio il presidente della Commissione consiliare Toponomastica del Comune di Alghero ovvero Lelle Salvatore dell’Udc ha dichiarato irricevibile la proposta del circolo algherese Fratelli d’Italia Tricolore, di intitolare una piazza a Giorgio Almirante”, E’ il consigliere comunale di Sinistra in Comune Valdo Di Nolfo a dare la notizie della bocciatura da parte della Commissione Toponomastica, guidata a maggioranza di Centrodestra, della proposta di intitolare una piazza periferica ad Alghero allo storico leader della destra italiana. Da evidenziare che sarebbe bastata la volontà anche di un solo consigliere per portare avanti l’istanza di Fratelli d’Italia che, però, invece non è stata istruita e definita in commissione.

La Sinistra esulta e commenta: “Il documento è irricevibile perché non conforme all’iter che dovrebbe seguire una proposta di modifica della toponomastica cittadina: scritto e presentato nel modo sbagliato, dunque”, commenta sempre da Sinistra che vede vittoriosa la sua linea, “scarsa dimestichezza con la storia e la memoria, ma anche scarsa dimestichezza con gli strumenti istituzionali da parte di un esponente politico che queste istituzioni dovrebbe conoscere”.

Nella foto il documento pubblicato da Di Nolfo

S.I.