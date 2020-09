Alghero, balzo contagi: 20, solo 1 ricoverato

ALGHERO – Covid: salgono a 20 i positivi ad Alghero – di cui uno ricoverato – e a 32 il numero delle persone in sorveglianza attiva. Sono i dati comunicati dall’Ats al Sindaco Mario Conoci. I soggetti positivi sono tutti a casa al pari di quelli in sorveglianza attiva. La gestione molto attenta dell’Autorità Sanitaria prevede che vengano circoscritti i casi e identificati e messi in sicurezza coloro i quali sono entrati in contatti con i positivi.

“Aumentano i casi e dobbiamo aumentare il senso di responsabilità nell’usare le precauzioni – commenta il Sindaco – avendo coscienza che le istituzioni sanitarie stanno gestendo per il meglio la situazione”. I dati di Alghero, così come registrato dall’Ats rientrano nell’andamento statistico nazionale e regionale. Intanto è iniziato lo screening da parte dell’Azienda a Tutela della Salute per il personale della scuola per la ripesa imminente dell’attività scolastica.

Da oggi i docenti e il personale potranno fare il test sierologico a Fertilia, presso la Guardia Medica Turistica in Piazza Venezia Giulia, fermo restando che oltre alla nuova sede si potrà fare il test presso il complesso di Rizzeddu, a Sassari.