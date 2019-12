Alghero, arriva l’Insula Music Festival

ALGHERO – Come anticipato l’idea diventa realtà e prende forma di evento griffato Insula Events & Bayou Club Events e organizzato nel Porto di Alghero (classica location del Capodanno) in riva al mare della Riviera del Corallo lungo una due giorni di musica quasi interamente made in Sardegna in una cornice di festa e attesa in vista del capodanno.

Fondazione Alghero in collaborazione con Insula Events e Bayou Club Events organizza una due giorni con alcune delle più interessanti espressioni della musica isolana che saliranno sul palco del festival per animare antivigilia e vigilia in un colorato mosaico di suoni, generi, suggestioni e con il mare di Alghero a far da sfondo. Il cartellone prevede cantanti e band sul palco, simboli autorali del fare musica sull’Isola protagonisti di un evento fortemente voluto da Comune di Alghero e Fondazione Alghero che vuole essere un grazie ai fan della Sardegna stessa per la passione con cui seguono e partecipano agli eventi Insula Events e, allo stesso tempo, punta ad essere di buon auspicio in vista dei prossimi grandi appuntamenti in calendario.

“Questo evento musicale percorre la strada che per noi resta maestra ovvero fare il possibile per allungare l’offerta culturale e turistica di Alghero, del resto, come confermato i dati di questi giorni, ci sono già molte prenotazioni non solo per la fine dell’anno, che sarà sold-out, ma pure i giorni prima” ha detto il Presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu ed ha continuato “con l’assessorato al Turismo abbiamo predisposto un programma dove la musica è protagonista e lo sarà anche nei prossimi mesi, in particolare, nell’occasione dell’Insula Music Festival, abbiamo voluto scegliere dei nomi tra i più apprezzati in Sardegna sempre al fine di aumentare il flusso di visitatori nella Riviera del Corallo e implementare la nostra destinazione”.

“Non poteva esserci esordio migliore ad Alghero per la partnership tra Insula Events e Bayou Club un festival caratterizzato dalla presenza di alcune tra le migliori band e artisti regionali ed è per questo che siamo lieti di poter presentare grazie alla volontà e sostegno della Fondazione Alghero l’Insula Music Festival”, queste le dichiarazioni di Marco Cicarella di Bayou Events che ha anche ricordato il grande sforzo di questi anni volto a realizzare numerosi concerti ad Alghero a partire da Jazzalguer a altri come i Dirotta su Cuba che saranno riproposti in Primavera.

“Abbiamo voluto a tutti i costi realizzare questo appuntamento perché consapevoli che la nostra città funge da catalizzatore per il turismo regionale ed è per questo che abbiamo definito un programma popolare, ma di notevole qualità artistica, questa la strada che andremo a percorrere anche in futuro”, ha chiuso il vice-presidente della Fondazione Alghero, Pierpaolo Carta.

Programma Insula Music Festival (Porto di Alghero, Molo Dogana)

Domenica 29 dicembre

Ore 18.00 – Chichimeca

19.30 – Siki

21.00 – Tazenda

Lunedi 30 Dicembre:

18.00 – Beppe Dettori Band

19.30 – Apollo Beat

21.00 – Istentales