Al Forno, Menjalguer, eccellenze locali: parla Carboni |video

ALGHERO – In pochi anni, dopo le ovvie difficoltà iniziali, è divenuto il punto vendita di riferimento delle eccellenze locali nel centro di Alghero. In particolare del pane, ancora di più quello fresco che proviene direttamente dalle mani del maestro Antonio Masia. Non solo, come detto. Infatti nella boutique “Al Forno” di via Mazzini, Fabrizio Carboni, propone una serie di tipicità della Sardegna (formaggi, dolci, vini, pasta, etc) e ancora di più della Nurra, che hanno permesso all’attività di crescere e consolidarsi. E, addirittura, durante il periodo di lockdown di aumentare la propria clientela.

Questo anche per un trend che vede sempre maggiore attenzione delle persone per le produzioni autoctone. Anche per questo, Fabrizio Carboni, con altri colleghi, non ha esitato a far parte del progetto Menjalguer di cui è colonna portante grazie alla sua lungimiranza da giovane imprenditore e soprattutto per la speciale offerta di prodotti che ha nella sua attività. Un esempio per molti algheresi e perfino per chi governa che, visto anche quanto accaduto in questi mesi, dovrebbe sostenere queste iniziative e più in generale coloro che, seppur in un periodo di crisi, non mollano e anzi rendono più appetibile il “marchio Alghero”. Qui di seguito l’intervista ad Algheronews con Fabrizio Carboni.

Nelle foto e video Carboni, Masia e l’attività

S.I.