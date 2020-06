Alghero, aggredito in centro l’ex-sindaco Bruno

ALGHERO – Gravissimo episodio di cronaca ieri nel tardo pomeriggio ad Alghero. L’ex-sindaco Mario Bruno è stato aggredito da un algherese, già noto alle forze dell’ordine e già dedito ad episodi di violenza, che lo ha preso al collo, spintonato e colpito. Per fortuna era presente sul posto il rugbista Paco Ogert che, intervenendo per fermare l’aggressore, ha evitato il peggio per l’attuale consigliere comunale. Dopo una prima assistenza sul posto, Bruno si è ripreso e nella giornata di oggi si è recato a nelle strutture sanitarie per verificare e sanare le ferite subite. Intanto da ieri è partita la caccia all’uomo da parte delle forze dell’ordine, ancora non si hanno notizie ufficiale sul fermo ed eventuale arresto dell’aggressore.

Nella foto del 2015 l’ex-sindaco Bruno e Paco Ogert

S.I.