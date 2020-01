Al Forno, rivendita ufficiale “Pane Fresco”

ALGHERO – “Siamo ufficialmente entrati a far parte dei rivenditori ufficiali di Pane Fresco del Nord Sardegna, grazie al Panificio Cherchi”. E’ Fabrizio Carboni, titolare de “Al Forno”, tramite social, ad annunciare la notizia che premia l’attività di via Mazzini che da anni è punto di riferimento del centro città per la qualità dei prodotti venduti in particolare pane e affini. “Ogni giorno troverete il pane fresco impastato con farina di grano duro del parco di Porto Conte ogni mercoledì e sabato pane speciale impastato con lievito madre”, chiude sempre il giovane titolare.

Nella foto Antonio Masia e Fabrizio Carboni

A.M.