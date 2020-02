Agro, passa il Piano grazie a Pd e Sinistra

ALGHERO – “In discussione, nella seduta di stamane, la proposta di delibera sulla variante al PRG-approvazione definitiva del programma di conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici della bonifica di Alghero, ma la maggioranza è in difficoltà con i numeri”. Cosi i consiglieri di opposizione Raimondo Cacciotto, Valdo Di Nolfo, Mimmo Pirisi, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore e Ornella Piras riguardo il voto sul cosi detto “Piano dell’Agro”.

“Avevamo annunciato fin dall’inizio una opposizione costruttiva e senza sconti, nell’interesse della comunità. A conferma di ciò, oggi siamo in aula e il numero legale è garantito dalla nostra presenza. Una delibera importante, conclusiva di un iter complesso e che tanto impegno ha richiesto nel corso della passata consiliatura”.

“Con la definitiva approvazione in Consiglio si liberano la Nurra e in particolare le aziende agricole che, in questa maniera, potranno usufruire di finanziamenti comunitari da PSR rilanciando le proprie aziende e l’economia del territorio. Si potrà, inoltre, intervenire ora con il piano di mitigazione per ridurre quelle aree che ad oggi sono legate alla fascia di rispetto”.