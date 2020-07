Agricoltura e turismo, uniti per lo sviluppo |video

ALGHERO – Sembrano maturi i tempi affinchè vengano veramente valorizzati e sostenuti (non solo a parole, ma coi fatti) le realtà locali che primeggiano in settori connessi con le nostre eccellenze. Dalla terra al mare. Le produzioni della Sardegna e nel caso specifico del Nord-Ovest Sardegna rappresentano peculiarità uniche e di grande valore.

A ribadirlo, ancora una volta, ma pare sempre più ascoltato, è stato l’imprenditore, presidente della sezione di Alghero della Coldiretti, e componente del Psd’Az, Vittorio Cadau durante l’incontro nella sua Butterfly House Sardegna. Luogo che, già di per se, rappresenta che fare impresa con la natura, la bellezza e la terra, anche qui, si può fare.

Certo, come detto, le Istituzioni non possono non sostenere aziende e progetti. Ma, dal tavolo degli interlocutori, sono giunti segnali positivi soprattutto da parte dei Sindaci Faedda e Conoci e dei rappresentanti regionali Arbau e Maieli. Sentiamo le parole dello stesso Cadau che, visti gli interventi durante l’incontro, si è soffermato sul progetto Menjalguer che sta riscuotendo grande successo e attenzione dalle autorità ed è proprio volto a dare grande rilevanza alle migliori produzioni del territorio.

Nella foto e video Vittorio Cadau