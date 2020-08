Adios spopola sul web, intervista con Veronica |video

ALGHERO – Nel momento peggiore per la musica, viste le politiche scellerate che la mettono ai margini, cosi come lo sono già i giovani, c’è chi non molla e anzi, addirittura, rilancia. E questo accade non in un luogo baricentrico delle attività artistiche e culturali, ma nella periferia di questi mondi. Ad Alghero. Dove, però, nonostante mille difficoltà esistono ancora persone e organizzazioni che ci credono e vogliano cambiare le cose. Una di queste è Veronica Dallavalle.

Già e ancora nota vocalist della “movida” locale e in particolare resident dell’Agua locale dei fratelli Cassitta che le ha dato grande spazio e che da tempo offre la possibilità ai giovani di esibirsi nei generi di moda oggi con a capo il cosi detto “trap”. Anche quello di Veronica potrebbe rientrare in quel genere, ma il singolo realizzato “Adios”, è anche qualcosa di più, per non dire molto. Basi molto azzeccate, melodia accattivante e testi lontani dalle fantasiose ricostruzioni gansta. In linea con la canzone, anche il video (di Alessio Satta) è molto attinente al brano che, ovviamente, mette in risalto anche la bellezza dell’interprete che, però, ha oggettive qualità artistiche. Peculiarità che potrebbero portarla lontano. Per adesso “Adios” sta spopolando sul web ed è passata a Radio 105. Piccoli grandi traguardi in attesa di qualcosa di più corposo. Nel frattempo, l’abbiamo intervistata negli scorsi giorni proprio nel locale Agua.

Nella foto e video l’intervista di Stefano Idili a Veronica Dallavalle