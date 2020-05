ALGHERO – Dire che era un uomo mite, è poco. Mite, però, allo stesso tempo, profondamente innamorato di Alghero tanto da profondere sempre, in qualsiasi occasione, privata o pubblica, un mare di idee, soprattutto nel campo di sua competenza, la sanità. Medico radiologo, molto noto e sempre pronto a dire la sua, con tanta enfasi, ma con mitezza, quasi sottovoce. Così come è andato via. Peccato per l’ultima intervista che non si è riusciti a fare, adeu Salvatò.

S.I.