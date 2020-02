Accordo Posidonia, buona politica ambientale

ALGHERO – “Si tratta di un accordo, è vero, ma sufficiente a permetterci di essere un po più speranzosi per il futuro. La buona politica è fatta di sinergie, di impegni, di lungimiranza, di attenzione nei confronti del futuro del nostro territorio e questo ha tutte le carte in regola per rappresentarne un esempio virtuoso”. Così l’agronomo Ferdinando Manconi apre il suo commento riguardo l’importante notizia dell’avvenuto accordo tra Amministrazione Conoci, Asi e Provincia utile, finalmente, a “lavorare” in loco la posidonia raccolta nei litorali del Comune di Alghero e pure oltre.

“Regione, Provincia (e il suo consorzio Asi), Comune hanno dimostrato di recepire con attenzione la questione (non vorrei chiamarla solo problema) Posidonia e di impegnarsi per dare una risposta tangibile alla sua gestione”. E ancora Manconi. “Le opportunità proposte dalla nuova legge regionale sulla nostra principale pianta acquatica si traducono oggi in scenari importanti nella sua gestione a vantaggio delle amministrazioni pubbliche, Alghero e l’area metropolitana di Sassari in primis”.

Nella foto Ferdinando Manconi