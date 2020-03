Accademia Olearia, ancora riconoscimenti

ALGHERO – Ancora riconoscimenti d’eccellenza per l’Accademia Olearia di Alghero. L’azienda attraverso cui Giuseppe Fois e i figli Alessandro e Antonello tramandano la vocazione familiare – che li impegna da almeno tre generazioni nella realizzazione di oli extravergine d’oliva d’eccellenza, attestandosi come il principale produttore di Dop Sardegna – a pochi giorni dagli ultimi successi nei concorsi “Olio Geniale” e “Olio Perfetto” incassa un nuovo, doppio, attestato: il “Gran Riserva Giuseppe Fois 2019” e il “Monocultivar Bosana 2019” sono stati premiati con l’attribuzione delle “5 Gocce dell’eccellenza” di “Bibenda”. La guida ai migliori oli extravergine di oliva italiani, considerata una sorta di “Bibbia” tra gli

addetti ai lavori, sarà online dal prossimo 21 marzo ed è pronta per essere pubblicata in 700mila copie, garantendo ai migliori prodotti italiani una visibilità vastissima e una vetrina straordinaria. Non solo: Accademia Olearia e le altre aziende premiate saranno protagoniste del XIII Forum della Cultura dell’Olio, una serata di gala nel corso della quale, oltre a consegnare i diplomi ai produttori degli oli premiati, si parlerà di eccellenza, di attualità e di prospettive.