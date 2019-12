Abbanoa, ancora a secco Alghero: intollerabile

ALGHERO – “Solito pressapochismo inaccettabile da parte del management di Abbanoa”. Così l’ex sindaco di Alghero Marco Tedde commenta la decisione di Abbanoa di lasciare i rubinetti delle famiglie e degli esercizi algheresi all’asciutto giovedì 19 dicembre. “Non è assolutamente giustificabile interrompere l’erogazione dell’acqua per installare alcune apparecchiature di regolazione e misurazione – il cui posizionamento è stato sicuramente deciso da mesi- con un preavviso di uno o due giorni! E’ la riprova che Abbanoa considera i sardi alla stregua di sudditi che debbono subire in silenzio una “mala gestio” complessiva della risorsa idrica.” Tedde sottolinea che oltre ai disagi sono stati provocati pesanti danni ai bar, ai ristoranti, ai parrucchieri e a tutte le attività che utilizzano l’acqua per produrre un minimo di reddito. “Sono danni pesanti, che incidono sui bilanci dei nostri imprenditori proprio nei giorni in cui speravano di lavorare a pieno ritmo -denuncia l’ex sindaco algherese-. Auspichiamo che anche questi pesanti e colpevoli disservizi vadano ad incidere sulla valutazione del management di Abbanoa che l’assemblea, il Presidente Solinas e l’Assessore Frongia dovranno fare nel prossimo mese di gennaio -chiude Tedde-.”



