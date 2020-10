“A testa alta, schiena dritta per il bene dei sardi”

ALGHERO – “Chi fa politica come me, sa di doverci mettere la faccia e di esporsi a critiche. Anche feroci. Ci sta. Non mi lamento, anzi, quando sono costruttive, condizionano necessariamente il mio operato”. Non ci sta, il presidente del Consiglio Regionale Michele Pais ad essere il reiterato bersaglio di attacchi, nel caso specifico, sul tema della Sanità. Per questo, sui social, luogo oramai preferito per le enunciazioni, scrive un commento piuttosto chiaro nei suoi destinatari. “Di certo non saranno gli attacchi strumentali, mossi con l’unico obiettivo di abbattere, a tutti i costi, quello che per loro è un nemico, a farmi desistere dall’unico mio obiettivo di fare il bene della mia comunità, laddove loro hanno platealmente fallito. A testa alta e schiena dritta, per il bene dei sardi e degli algheresi!”