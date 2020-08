55 kg di marijuana in un garage, arresto a Macomer

MACOMER – Oltre 55 chilogrammi di marijuana nascosti in un garage a Macomer. Li hanno trovati i carabinieri delle Stazioni Carabinieri di Macomer e Borore, durante i normali servizi di prevenzione e perlustrazione del territorio. In carcere per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente è finito M. C., 32enne del posto.

I militari sono stati insospettiti da forti esalazioni di marijuana provenienti da un garage situato nel centro della cittadina del Marghine e dopo aver individuato in Cuccu la persona che aveva la disponibilità dell’immobile, hanno eseguito una perquisizione nel box e negli altri locali rinvenendo 55,36 kg di marijuana nascosta all’interno di quattro bidoni e di un secchio, oltre ad una bilancia di precisione. Per l’uomo, dapprima finito ai domiciliari, si sono aperte le porte del carcere per la custodia cautelare dopo l’udienza di convalida dell’arresto al Tribunale di Oristano