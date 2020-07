4 Corsie, novità dal decreto semplificazioni

ALGHERO – “Il Decreto Semplificazioni lo consente: Conte coinvolga il Presidente Solinas e nomini un Commissario straordinario per la realizzazione della Quattro corsie Sassari-Alghero.” L’ex sindaco di Alghero Marco Tedde interviene ancora una volta sull’iter procedurale della importante arteria viaria. Dopo avere proposto l’interpretazione autentica del PPR che è stata accolta in norma regionale, oggi chiede l’applicazione del Decreto Semplificazioni del 16 luglio, che all’art. 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, adottato previa intesa con il Presidente della Regione interessata, possa nominare un Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali che comportano un rilevante impatto sul tessuto-socio-economico a livello regionale o locale. “Sembra una norma scritta per la Sassari-Alghero -commenta l’esponente di Forza Italia-.

Anche perchè, per l’esecuzione degli interventi e per la loro accelerazione, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e provvedono ad esercitare le loro funzioni anche a mezzo di ordinanze.”

Secondo Tedde una applicazione tempestiva e rigorosa della norma consentirebbe di recuperare almeno in parte i decenni perduti. “Sono sempre più convinto che sia necessario che in questi giorni i parlamentari del M5S e del PD facciano pressing sul Governo per arrivare all’obiettivo che si spera venga colto nel giro di pochi giorni. La Provincia di Sassari, per troppo tempo trascurata, merita attenzioni tempestive -chiude Tedde-.”