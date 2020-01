4 Corsie, Pd e Sinistra puntano Conoci: no farse

ALGHERO – “Sulla 4 corsie ci vuole unità e tutti noi siamo impegnati perché il Governo, avocando a se’ la decisione, modifichi il parere tecnico dei ministeri dell’ambiente e dei beni culturali, avvallando invece quelli del MIT, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblico che dicono una cosa molto chiara: il lotto 1 della Sassari Alghero e’ la naturale prosecuzione del progetto approvato e della strada già quasi interamente realizzata, prima che il PPR entrasse in vigore”. Cosi i partiti di opposizione Per Alghero, Partito Democratico, Futuro Comune, Sinistra in Comune riguardo il tratto viario progettato già da 20 anni e ancora non realizzato.

“È questo anche il parere della Regione Sardegna e del Comune di Alghero, da sempre.Ciò che ci lascia molto perplessi è l’atteggiamento del primo cittadino Conoci il quale dopo aver respinto mesi fa la richiesta dell’opposizione di mobilitazione e convocazione del Consiglio Comunale aperto, sostenendo invece l’utilità di un atteggiamento silenzioso nella soluzione della vertenza oggi parrebbe risvegliarsi. Forse perché il suo silenzio non ha portato nessun risultato? Forse perché nel frattempo il Ministro è cambiato? Non sappiamo. È certo che la nota stampa diffusa punta più a dividere che unire tutte le forze per trovare soluzioni”.

“Nonostante tutto prevale in noi il senso di responsabilità e così come abbiamo contestato il parere del ministero dei beni culturali in passato, quando al governo c’era il Centrodestra con la medesima determinazione lo facciamo oggi. Perché è evidente che il parere è lo stesso del mese di luglio con la differenza che allora il Sindaco non ritenne di dover prendere una posizione ferma e chiara”.

“Ora con molto ritardo si tenta di rimediare sancendo l’inutilità della strategia del silenzio. Ci auguriamo infine che quella di sabato sia una vera seduta di Consiglio Comunale con discussione e votazione di un deliberato e non una farsa o peggio una passerella. Noi ci saremo, come ci siamo stati sempre, perché solo uniti possiamo ottenere il risultato.