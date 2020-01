4 Corsie: modifiche tracciato, grande fregnaccia

ALGHERO – “Forse, forse, forse se non si fosse fatta la grande fregnaccia di modificarne il tracciato quella strada oggi sarebbe terminata”. Cosi Tonina Desogos, presidente del Comitato di Maristella e già esponente del Partito Democratico. “I nodi vengono sempre al pettine e le scelte, compresi gli eventuali appoggi di tali scelte, prima o poi ci chiedono il conto. Ciò premesso ritengo che ora come ora occorra una mobilitazione generale, non solo di tutte le forze politiche, che dovrebbero almeno avere il pudore di partecipare senza bandiere, ma di tutte le organizzazioni sindacali, le associazioni, i comitati, i semplici cittadini di Alghero e dei comuni limitrofi, insomma di tutta la società civile e responsabile in quanto quella strada si deve fare senza se e senza ma”.