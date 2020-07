4 Corsie, Ministro ascolta il territorio: attendiamo i fatti

ALGHERO – “4 corsie”, ascoltata la richiesta unitaria del territorio. I Sindaci della Rete Metropolitana del Nord Sardegna hanno ribadito tramite lettera degli scorsi giorni la ferma volontà del territorio sul completamento della la Sassari-Alghero. Nella richiesta al Ministro De Micheli, i Sindaci di Sassari, Alghero, Porto Torres, Castelsardo, Sennori, Sorso, Stintino, Valledoria, ribadiscono la richiesta di vedere completata l’opera a 4 corsie e con la circonvallazione nord della città, così come da progetto Anas del Marzo 2018, chiedendo di intervenire affinché siano rimossi gli ostacoli che impediscono di raggiungere questo obbiettivo. Nella comunicazione di oggi, il Ministro fa riferimento esplicito nota dei Sindaci, dichiarando di portare la decisione finale al Consiglio dei Ministri. Di seguito le dichiarazioni del Sindaco di Alghero Mario Conoci:

“Prendiamo atto con favore della comunicazione data dal Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli sull’arrivo in Consiglio dei Ministri della decisione sul completamento della 4 corsie Alghero-Sassari. È una scelta che avviene a seguito delle richieste unitarie del territorio, che da Sindaco di Alghero e Vicepresidente della Rete ho promosso con l’incontro pubblico di tutti i Consigli Comunali del territorio del gennaio scorso al Teatro Civico di Alghero, e ribadito oggi anche per iscritto insieme ai colleghi Sindaci. Restiamo in attesa della decisione del Consiglio dei Ministri, e lo facciamo con cautela, continuando a tenere ancora alta l’attenzione, perché finalmente dalle promesse e dagli annunci si passi alla decisione concreta che consenta di avviare i lavori e ultimare l’opera. Esprimeremo soddisfazione solo quando questa decisione avrà un valore sostanziale. Per ora, prendiamo atto del fatto che l’espressione unanime del territorio sta producendo una attenzione senza la quale si stava rischiando di veder trasformata una infrastruttura essenziale in una beffa”.

Nella foto il Sindaco Mario Conoci

S.I.