4 Corsie, la Strada si deve fare: Deiana s’impegni

ALGHERO – “La strada si deve fare! La quattro corsie si deve fare, perché diversamente saremmo di fronte ad una delle più clamorose sconfitte della Politica isolana e dei suoi esponenti, che finirebbero per per perdere l’ultimo barlume di credibilità”. Cosi Alberto Bamonti capogruppo e segretario cittadino dei Riformatori Sardi nel Centrodestra riguardo lo schiaffo dal Governo Conte che boccia la “4 corsie” per Sassari ovvero neanche 2 chilometri di asfalto. Progetto che, rispetto al disegno iniziale, è stato modificato negli ultimi anni causando ulteriori ritardi e problemi riguardo la sua realizzazione.

“Troppe volte il nostro territorio è stato bistrattato e dimenticato, ed ora è il momento di mettere fine a questa continua mortificazione. Lo dobbiamo a chi ha perso la vita a causa di una viabilità poco sicura, che da sempre ha caratterizzato le vecchie e pericolose arterie de i “Due mari” e della “Statale 291”; lo dobbiamo a tutti i cittadini che hanno riposto la loro fiducia nei rappresentati del territorio”; lo dobbiamo alla buona Politica che deve riscattarsi dallapolitica delle promosse e dei proclami”.

“Il nostro territorio anela questo collegamento viario da troppi anni. È un’opera indispensabile per la sicurezza e per lo sviluppo del territorio e non può essere ulteriormente rimandata. E’ stato perso fin troppo tempo e per questo chiediamo al Sindaco Conoci che, con la decisione e concretezza che lo ha caratterizzato fino ad ora nella sua azione di governo, faccia sentire in modo unitario la voce di un intero territorio affinché si possa ottenere quanto legittimamente dovuto”.

“Inoltre ci rivolgiamo alla deputata algherese del movimento 5 Stelle affinché ci dia garanzie immediate sulla prosecuzione dell’opera, senza alcun altro rallentamento riferibile a scelte scellerate dell’attuale governo a guida 5 Stelle e Pd”