4 Corsie, Bruno e Deiana plaudono al Ministro

ALGHERO – “L’annuncio del Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli è quanto da noi sempre auspicato e chiesto con forza, cercando di unire il territorio e di sollecitare il Governo, che ora farà la sua parte in Consiglio dei Ministri.

Sappiamo che il PPR vieta le nuove strade in fascia costiera a 4 corsie. Ma nessuno poteva affermare con qualche logica che il lotto mancante, pochi chilometri della Sassari-Alghero, fosse una nuova strada. Progettata negli anni 80 ed entrata in esecuzione negli anni 90 e 2000 per l’80% dell’arteria, autorizzato il lotto in questione col ViA nel 2003 e con approvazione di compatibilità urbanistica nel 2005, è solo il completamento di un’opera strategica.

Trovate le risorse nel 2015 grazie a un’azione sinergica col governo di centrosinistra, nella legge sbloccaitalia, l’azione dei parlamentari locali e il nostro continuo pressing sul governo, ha fatto si che si mantenessero di anno in anno le risorse, pari a 125 milioni di euro.

La strada per risolvere è solo quella ricercata insieme nei giorni scorsi al MIT e annunciata dal Ministro, che ringrazio.

Poiché l’istruttoria, come ha ribadito recentemente il TAR, non è ancora completata, la si deve completare nel luogo deputato: il Consiglio dei Ministri. Solo la Presidenza del Consiglio dei Ministri può ora ribaltare il parere VIA negativo e lo deve fare per salvaguardare gli interessi generali. Oggi la soluzione, a portata di mano, è politica, solo politica. E arriverà dal Governo Conte, unanimemente”, cosi l’ex-sindaco Mario Bruno.

“Accolgo con grande piacere le parole della Ministra De Micheli che rafforzano quanto già avevo annunciato a fine giugno: l’istanza sulla Sassari-Alghero arriverà in Consiglio dei Ministri. Un risultato frutto di un costante lavoro che sto mettendo in campo in sinergia proprio con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti”.

“Sono in continuo contatto con gli uffici del Dipe che mi daranno successivamente informazioni sulle tempistiche circa l’esame della nostra istanza in Consiglio dei Ministri”, precisa la parlamentare algherese che sottolinea anche: “E’ inutile creare falsi allarmismi. È facile intuire che in CdM in questo momento vanno ordini del giorno che sono a tutela di tutti i cittadini e dei lavoratori. Certo, per il territorio la nostra istanza è importantissima, ma stiamo vivendo un periodo particolare e il Governo sta dando risposte per affrontare al meglio la situazione legata al Covid19”, così la deputata del Movimento 5 stelle Paola Deiana.