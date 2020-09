“Voto, analisi Sinistra tragicomica: auguri a Doria”

ALGHERO – “Dopo le elezioni le prime due settimane si passano ad analizzare il voto. E sarà perché siamo in tempo di Covid o forse per ammazzare il tempo che le analisi diventano veramente bizzarre. Quelle del Centro sinistra algherese diventano tragicomiche e gli analisti un tanto al chilo dopo aver sonoramente perso il collegio senatoriale alle suppletive, si concentrano sul voto del Centro destra”. E’ sempre la lista civica di Centrodestra Noi con Alghero a intervenire in risposta al commento sul voto per il Senato da parte della Sinistra, in questo caso, l’altro assessore, e leader dell’area di riferimento, Maria Grazia Salaris.

“Dopo svariati salti mortali riescono a sostenere la tesi della sconfitta dell’attuale amministrazione comunale. Ora, credo che neanche utilizzando la più fervida fantasia si potrebbe riuscire a rappresentare una realtà tanto distorta, la cosa più triste è che tutte queste ridicole comunicazioni si fanno fra addetti ai lavori e che poco o niente interessano agli elettori, quei pochi che ancora hanno voglia di andare a votare”.

“Colgo l’occasione per porgere gli auguri di buon lavoro al neo senatore Carlo Doria che ha vinto in un collegio dove nel 2018 il vento grillino non lasciò spazio al centro destra e tanto meno al PD, né alla camera né al senato, così come avvenne in tutti i collegi uninominali sardi, anzi da Roma in giù il colore era giallo.Alghero nel 2018 era governata da una coalizione di Centro sinistra se non ricordo male”.

“Credo, invece, sia auspicabile un riequilibrio delle forze politiche perché a me le percentuali bulgare hanno sempre fatto una grandissima paura. In una sana democrazia ci vogliono una buona maggioranza e un’opposizione capace ed in grado di ammettere la sconfitta elettorale”.

Nella foto il Sindaco Conoci con l’assessore Salaris