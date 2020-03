Virus, crisi epocale: urge “task force” con energie migliori

PORTO TORRES – “Giustamente la preoccupazione per la salute è al primo punto di tutti i cittadini e di chi ci governa, ma purtroppo non è in secondo piano la preoccupazione verso la grande difficoltà che dovranno affrontare le piccole e medie imprese della Sardegna, e dunque tutte le famiglie e i cittadini, quando finirà l’emergenza sanitaria che, senza degli aiuti veloci e concreti, verranno spazzate via dell’impatto della crisi”. E’ il consigliere nazionale del Psd’Az, Bastianino Spanu, a lanciare l’allarme sulla condizione di devastante crisi a causa della Pandemia in atto. “E’ arrivato il momento di istituire una task force regionale permanente composta da imprenditori, regione e professionisti del mondo finanziario”.

Dunque, anche da Porto Torres, si alza la voce, grazie a Bastianino Spanu, in linea col sostenere la causa utile a creare qualcosa di nuovo e utile a superare il drammatico momento, come già indicato da Antonio Cardin (Sassari) ed Enrico Daga (Alghero) al fine di coinvolgere le forze migliori dell’Isola ovviamente con la guida degli attuali amministratori scelti dall’elettorato.