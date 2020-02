Via Almirante, supporto Lega. Simula: iter subito

ALGHERO – “Ottima idea! Esordisce così Luca Sacristani segretario cittadino della Lega-Salvini Premier Alghero, riferendosi alla proposta messa in campo dagli alleati di Fratelli d’Italia riguardante l’intitolazione di una piazza o di una via di Alghero a Giorgio Almirante“. E’ il partito del Carroccio nella Riviera del Corallo a condividere la proposta della forza politica guidata da Giorgia Meloni.

“Politico di rango, esempio di vita,coerenza, onesta’ rettitudine,cultura e amor di patria, che rappresenta ancor oggi a più di 30 anni dalla morte modello da seguire per tutti quelli che non hanno ancora perso la vocazione alla libertà e vedono nella politica lo strumento per realizzarla”. E ancora Sacrestani. “Per quanto riguarda la nostra Sezione abbiamo raggiunto una forte organizzazione e coesione pronta a portare avanti proposte e progetti importanti per la città di Alghero, sempre e comunque fedeli ai principi del Nostro partito e del nostro capitano “Matteo Salvini”.

E, tramite social, arriva commenta dell’esponente locale di Fratelli d’Italia Lelle Simula. “Apprezziamo che un’ altra forza politica del centro destra condivida e supporti la nostra iniziativa. Siamo certi che l’ Amministrazione possa in tempi celeri avviare iter e che il consigliere e capogruppo di Fratelli d’Italia Mulas faccia sua l’istanza da noi molto sentita”.