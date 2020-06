Ufficiale: voto il 20 settembre. Ad Alghero per il Senato

ALGHERO – Deciso il voto, dal Parlamento, non senza polemiche, per le elezioni amministrative (comuni e regioni), referendum per il taglio dei parlamentati e per il posto vacante in Senato nel Nord Sardegna. In quest’ultimo caso si voterà anche ad Alghero e saranno le varie coalizioni a proporre un nome con la possibilità anche di esprimere una preferenza anche ad un partito. Mentre per le amministrative, come già ampiamente detto, si voterà in diversi importanti comuni sardi tra cui Porto Torre, Quartu Sant’Elena, Nuoro e numerosi altri per un totale del 42% del totale dei centri isolani. Intanto le provinciali è quasi sicuro che si svolgeranno nel maggio prossimo.