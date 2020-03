Tutti insieme per combattere virus e crisi

ALGHERO – “Basta, basta, con lo sterile protagonismo, è il momento della responsabilità”. Così il Presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas replica al comunicato polemico dei Capigruppo dell’opposizione e “apre” alla possibilità di fare fronte comune con le opposizioni per il bene della città. “La comunità nazionale, la Sardegna e Alghero stanno affrontando una emergenza grave senza precedenti, in cui sono in ballo tante vite umane e un arretramento complessivo della nostra civiltà.Accettiamo i suggerimenti, anche quelli che provengono da coloro che supinamente hanno accettato durante il Governo di centrosinistra la demolizione della “Sanità e dei trasporti della Provincia di Sassari”.

“Ma la terribile epidemia di Covid – 19 impone alle forze politiche ai cittadini algheresi uno sforzo corale per affrontare tutti assieme i problemi e proporre soluzioni, senza far prevalere le sterili strumentalizzazioni o critiche sterili.Vogliamo lavorare con il centrosinistra, vogliamo organizzare con loro una reazione corale che l’Amministrazione Conoci ha avviato. Ma chiediamo a gran voce ai colleghi del centrosinistra di emarginare i protagonismi. Stiamo combattendo una guerra di trincea che ci deve vedere tutti assieme, tutti uniti, per combattere questo nemico invisibile che ci sta colpendo alle spalle. E’ il momento della responsabilità nei confronti della nostra comunità”.

“Una responsabilità che tutte le forze politiche oggi sono responsabili, senza distinzione di casacca, debbono esercitare alla stregua di una orchestra, in cui ciascuno esercita il proprio ruolo e suona uno strumento, da questo strumento solo una musica deve uscire, noi ce la faremo. Aiutiamo il Sindaco e tutte le autorità senza stonature, ce lo chiedono gli algheresi”.

Christian Mulas, capogruppo consiliare Fratelli d’Italia