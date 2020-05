Terapia semi-intensiva, 4 posti ad Ozieri

OZIERI – “Accolgo con molta soddisfazione la notizia tanto attesa dell’attivazione e attribuzione di 4 posti letto di Terapia Semi-intensiva previsti per l’ospedale A. Segni di Ozieri con accreditamento temporaneo”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nico Mundula che informa sulla notizia che vede Ozieri, ancora sulla carta, attivare il nuovo importante servizio.

“E’ stata una richiesta che ho portato all’attenzione dell’Assessorato alla Sanità ed alla Direzione ATS tempo fa, favorevolmente accolta nell’interesse dei cittadini e del territorio.

Da un lato per assicurare, in questo momento di emergenza, una struttura valida pronta ad intervenire in caso di necessità e far fronte ad una recrudescenza della pandemia che tutti ci auguriamo non arrivi mai”.

“Sarà mia premura concentrare tutto il mio impegno per portare a termine il progetto del definitivo accreditamento che sarà sicuramente utile per la sanità del territorio, soprattutto nell’ottica di rilancio e rivalorizzazione dell’A. Segni, struttura baricentrica nel nord Sardegna, al momento della ridefinizione della rete ospedaliera”



Sono fiducioso del fatto che questa maggioranza saprà restituire una sanità di alto livello alla Sardegna e ai sardi con la nuova riforma, purtroppo rallentata dall’emergenza Covid-19, che ancor più ha evidenziato le criticità preesistenti.

Tutto ciò non può prescindere anche dal rilancio di strutture come il Segni di Ozieri.