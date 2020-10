Techno dalla Sardegna, esce il nuovo vinile di DJ Datch

ALGHERO – Nuovo vinile per il dj e produttore sardo Guido Ciabatti il cui nome d’arte, molto noto nell’ambito della scena techno ed elettronica, è DJ Datch. L’ultimo lavoro è composto da 4 tracce, due brani originali e due remix di Steve Parker già uscito con la Cocoon Records e Ruhig sulla Midgar, label berlinese.

L’Ep è di matrice techno, come del resto racconta la storia del dj sardo. Le atmosfere sono scure e ipnotiche come la miglior scuola della cassa dritta e veloce made in Berlino. Diary of Misanthropy (che da il nome all’Ep) si apre col suono caldo e analogico del Moog per poi sfociare in un vortice sonoro ripetitivo e ammaliante con sonorità acid, mentre l’altra, Decompression, seppur muovendosi nei medesimi binari ha un maggior spiccato senso di melodia realizzato con synth Elektron e comunque conduce in labirinti sonori che non lasciano l’ascoltatore fino alla fine.

Gli altri due sono, come detto dei remix, di importanti dj e produttori della scena techno che evidenziano ancora più netta la valenza delle produzioni di DJ Datch che, non solo ha infiammato i dancefloor isolani e non solo, ma anche ha all’attivo un’esibizione al mitico Tresor di Berlino. Negli anni la sua musica viene pubblicata su varie etichette tra cui Kynant Rec., Attic Music, Natch Rec., Muted, Seance, No Way Records, Att Series, Par Rec. etc.

Il vinile è acquistabile nei seguenti link:

Bandcamp: https://bit.ly/2RPt8Lz

Formaviva: https://bit.ly/3kLEzALdeejay.de

Deejay.de: https://bit.ly/32KXELQ

Juno Records: https://bit.ly/3chXrEi

Envelope Structure: https://bit.ly/2QMM0KLwww.nowayrec.com